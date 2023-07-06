Чорлука проехал на велосипеде через половину Хорватии за 11 часов

Бывший центральный защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука в своих соцсетях похвастался «утренней разминкой». Он проехал 257 километров на велосипеде от Загреба – до берега Адриатического моря на самом западе Хорватии, путь через половину его родной страны занял всего 11,5 часов.

Начал он свой путь на заре – в 4:56 утра и, таким образом, уже ранним вечером был на морском побережье. Средняя скорость велосипедиста в пути составила 22,5 км/ч.

Напомним, что сейчас Чорлуке 37 лет, он завершил профессиональную карьеру всего два года назад – в 2021 году. Ныне он является членом тренерского штаба в сборной Хорватии.