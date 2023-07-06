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Сарвели: «Постараюсь забить за «Локомотив» побольше голов» эксклюзив

06 Июля 2023 • 21:39 Комментировать

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Балтикой», а также рассказал, как обживается в новом коллективе.

- У вас в матче с «Балтикой» был отличный момент забить, но не получилось. Как оцените этот товарищеский матч лично для себя?

- Неплохо оцениваю. Если бы забил, было бы еще лучше. Но ничего бы не поменялось. Сейчас надо готовиться к сезону и набирать физические кондиции.

- Но, может быть, вам было бы психологически легче готовиться, если бы забили? Это придало бы уверенности.

- Психологически я и так нормально себя чувствую.

- Расскажите, как обживаетесь в новой команде.

- В этом плане у меня все отлично.

- С кем из партнеров больше сейчас общаетесь?

- С ребятами, которых знал раньше. Это Пиняев, Глушенков.

- Они ждали вашего перехода в «Локомотив»?

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- Не знаю. Надо у них спросить.

- У «Локомотива» пока совсем не много новичков. На вас особенно надеются как на усиление. Это возлагает на вас дополнительную ответственность?

- Конечно, я это понимаю. Буду стараться помогать команде.

- В чем вы можете прибавить в этом сезоне, ведь теперь вам нужно выжимать из себя еще больше, чем раньше?

- Естественно буду выжимать. Я могу прибавить в скорости, забеганиях, вбеганиях в штрафную. Постараюсь забить за новую команду побольше голов.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владислав Сарвели
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