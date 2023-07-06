Деменко: «Вряд ли Сперцян куда-то уйдёт этим летом»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко выразил сомнение по поводу того, что талант атаки «быков» Эдуард Сперцян покинет свою команду этим летом.

«Если Сперцян начнёт подготовку к сезону с «Краснодаром», значит он вряд ли куда‑то уйдёт из клуба этим летом. И до тех пор, пока Сергей Галицкий не получит ту сумму, которую хочет от европейских клубов, никакой сделки не будет», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

Напомним, что Сперцян стал одним из главных объектов слухов из РПЛ этим летом. Периодически сообщалось об интересе к игроку и со стороны «Аякса», и со стороны «Милана», однако до реальных сделок разговоры так и не дошли.

Агент: «Интерес из Европы к Сперцяну есть»