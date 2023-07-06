Тарханов назвал главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне

Российский специалист Александр Тарханов порассуждал над тем, какие клубы станут в новом сезоне главными конкурентами питерского «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Претендент на титул номер один — «Зенит» — безусловно. Однако не стопроцентный, просто так он чемпионат не выиграет. Уверен, конкуренцию «Зениту» составит ЦСКА, потенциально на это способен и «Спартак», - рассказал Тарханов «Матч ТВ», добавив, что вероятный переход Марио Фернандеса в «Зенит» ещё больше разозлит «армейцев».

Напомним, что по итогам сезона предыдущего ЦСКА и «Спартак» заняли второе и третье места в турнирной таблице Премьер-лиги соответственно.

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