Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне

06 Июля 2023 • 21:31 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:00

Российский специалист Александр Тарханов порассуждал над тем, какие клубы станут в новом сезоне главными конкурентами питерского «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Претендент на титул номер один — «Зенит» — безусловно. Однако не стопроцентный, просто так он чемпионат не выиграет. Уверен, конкуренцию «Зениту» составит ЦСКА, потенциально на это способен и «Спартак», - рассказал Тарханов «Матч ТВ», добавив, что вероятный переход Марио Фернандеса в «Зенит» ещё больше разозлит «армейцев».

Напомним, что по итогам сезона предыдущего ЦСКА и «Спартак» заняли второе и третье места в турнирной таблице Премьер-лиги соответственно.

Балахнин: «Переход Марио Фернандеса в «Зенит» - однозначное предательство»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
22:16 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Личка в «Динамо» столкнётся с сильным давлением»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Чорлука проехал на велосипеде через половину Хорватии за 11 часов
21:35 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Вряд ли Сперцян куда-то уйдёт этим летом»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне
21:25 · Россия. Премьер-лига
Галоян: «Долго о переходе в «Балтику» я не думал»
21:19 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» разгромил «Ленинградец», Игнатьев отличился голом
21:11 · Россия. Премьер-лига
Источник: Шиманьски близок к переходу в «Фенербахче»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Хаджикадунич продолжит карьеру в «Гамбурге»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна прокомментировал возвращение в «Динамо»
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Сарвели назвал основные требования Галактионова
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Урал» разошёлся миром с узбекским «Нефтчи»
20:08 · Россия. Премьер-лига
​Опубликовано точное расписание первого тура РПЛ
20:02 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Зенит» - известны дата и время матча
19:41 · Россия. Премьер-лига
Изидор: «Готов и полностью сфокусирован на сезоне»
Все новости
Рекомендуем