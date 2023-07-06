Галоян: «Долго о переходе в «Балтику» я не думал»

Летний новичок калининградской «Балтики» Артур Галоян рассказал, как принял решение присоединиться к команде Сергея Игнашевича.

«Спортивный директор «Балтики» рассказал мне, какая инфраструктура есть у клуба, как построена работа в нём. А ещё сказал, что во мне заинтересован главный тренер, поэтому долго я не думал над переходом», - цитирует Галояна официальный портал телеканала «Матч ТВ».

Отметим, ранее Галоян тренировался под началом Игнашевича в столичном «Торпедо».

Напомним, что в прошлом сезоне молодой футболист балтийцев и сборной Армении выступал в рядах владикавказской «Алании» - бронзового призёра Первой лиги.

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