«Сочи» разгромил «Ленинградец», Игнатьев отличился голом

«Сочи» разгромил новичка Первой лиги в грядущем сезоне – «Ленинградец» Сергея Кирьякова. Товарищеская игра прошла 6 июля и завершилась со счётом 4:1.

Первый мяч на пятой минуте игры забил новичок сочинцев, форвард Иван Игнатьев. К середине первого тайма гостям удалось отыграться, однако в тайме втором представитель Премьер-лиги оказался сильнее по всем статьям. Дубль оформил Тимофей Маргасов, ещё гол – на счету Мигела Силвейры.

Напомним, что «Сочи» в прошедшем сезоне РПЛ финишировал на 10-м месте в турнирной таблице.

В первом туре нового сезона команда Дмитрия Хохлова примет дома «Балтику» Сергея Игнашевича.