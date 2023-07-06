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«Сочи» разгромил «Ленинградец», Игнатьев отличился голом

06 Июля 2023 • 21:19 Комментировать
Сочи
...
Балтика
22.07 15:00

«Сочи» разгромил новичка Первой лиги в грядущем сезоне – «Ленинградец» Сергея Кирьякова. Товарищеская игра прошла 6 июля и завершилась со счётом 4:1.

Первый мяч на пятой минуте игры забил новичок сочинцев, форвард Иван Игнатьев. К середине первого тайма гостям удалось отыграться, однако в тайме втором представитель Премьер-лиги оказался сильнее по всем статьям. Дубль оформил Тимофей Маргасов, ещё гол – на счету Мигела Силвейры.

Напомним, что «Сочи» в прошедшем сезоне РПЛ финишировал на 10-м месте в турнирной таблице.

В первом туре нового сезона команда Дмитрия Хохлова примет дома «Балтику» Сергея Игнашевича.

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Сочи Ленинградец
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