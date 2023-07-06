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Хаджикадунич продолжит карьеру в «Гамбурге»

06 Июля 2023 • 21:04 Комментировать
Ростов
...
Факел
22.07 15:00

24-летний защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич проведёт следующий сезон в клубе Второй Бундеслиги – «Гамбурге». Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Напомним, что ранее босниец уже приостанавливал свой контракт с «Ростовом» - в сезоне минувшем он был игроком родного шведского «Мальме» и испанской «Мальорки». А последний официальный матч Хаджикадунича за «Ростов» значится ноябрём 2021 года.

Пополнил балканский игрок обороны «Ростов» пять лет назад – в 2018 году. Его текущий контракт с дончанами рассчитан до окончания сезона-2025/26.

Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 3 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Гамбург Деннис Хаджикадунич трансферы футбола - лето 2023
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