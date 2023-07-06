Бальбуэна прокомментировал возвращение в «Динамо»

Парагвайский игрок обороны Фабиан Бальбуэна прокомментировал своё возвращение в столичное «Динамо», о котором официально стало известно 6 июля.

«Рад видеть тех же людей, своих друзей и рад вернуться в клуб. Кое‑что знаю о новых центральных защитниках, уже поговорил с главным тренером. Я надеюсь, что нас ожидает хороший сезон», - рассуждает игрок обороны для пресс-службы «Динамо».

Напомним, что прошлый сезон опытный латиноамериканец провёл в Бразилии, защищая цвета «Коринтианса» в рамках аренды. В Москву футболист перебрался в 2021 году из лондонского «Вест Хэма».

Ранее о возвращении Бальбуэны высказался наставник «бело-голубых» Марцел Личка.