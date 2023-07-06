«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо»

6 июля «Ростов» встречался в рамках контрольной встречи с махачкалинским «Динамо» из Первой лиги. Матч прошёл на газоне «Ростов-Арены» в Ростове-на-Дону и завершился победой дончан – 2:1.

Счёт матча на 56-й минуте открыл форвард «Ростова» Егор Голенков, через девять минут преимущество хозяев удвоил Роман Тугарев с пенальти. Три минуты гости отыграли один мяч благодаря точному удару Александра Сандрачука, как итог – 2:1.

Напомним, что «Ростов» завершил минувший сезон РПЛ на четвёртом месте, махачкалинское «Динамо» финишировало в Первой лиге на восьмой строчке.