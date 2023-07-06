Сарвели назвал основные требования Галактионова

Новичок столичного «Локомотива» Владислав Сарвели высказался об основных требованиях своего наставника в новом клубе – Михаила Галактионова.

«Я их и так знал. Это быстрая игра, игра с мячом, забегания, стеночки. Всё футбольное и всё мне очень нравится», - рассказал «Матч ТВ» 25-летний нападающий, добавив, что знал и понимал, к какому тренеру он идёт.

Сарвели стал игроком «Локомотива» текущим летом, сезон прошедший российский форвард провёл в составе «Сочи», за южан нападающий забил пять голов во всех турнирах.

«Локо» при Галактионове стал одной из лучших команд весны 2023 года в Российской премьер-лиге.

Сарвели высказался о своём дебюте за «Локомотив»