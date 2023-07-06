«Надо в Казани на Суперкубке закидать его долларами»: как болельщики ЦСКА отреагировали на скорый переход Марио Фернандеса в «Зенит»

В четверг всё медиапространство российского футбола захватила история с грядущим переходом 32-летнего защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит». Особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что два года назад Фернандес клятвенно обещал никогда не переходить в другой российский клуб из московского ЦСКА, где он провёл девять лет. Однако, видимо, со временем приоритеты Марио изменились. Отметим, что «армейский» клуб при Фернандесе выиграл семь титулов: три чемпионата России, один Кубок страны и три Суперкубка. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, как отнеслись к новости о грядущем переходе Марио Фернандеса в «Зенит» болельщики ЦСКА в социальных сетях.

Сергей В.: «Только вспомните, сколько раз он получал сотрясение мозга, ему врачи не разрешали играть, а он выходил и бился, не жалея себя, за клуб и за сборную».

Данила Н.: «Ну теперь также за «Зенит» будет биться».

Евгений А.: «Я всегда был сторонником того, что футболист – это профессия, где платят, там и играет. У нас это Быстров, за границей Ибрагимович».

Юрий Е.: «Вы пожизненно будете работать за 30-50к и категорически отказываться от других предложений, даже если они в 3-4 раза выше чем сейчас, ибо у вас принципы?».

Елена К.: «М-да... Инфы официальной ещё нет, а его уже в предатели записали».

Алексей Ш.: «Лёгким движением руки Легенда ЦСКА превращается, превращается в Легенду «Зенита»...».

Дима П.: «Он уже далеко не на пике, плюс на его позиции у нас неплохие ребята сейчас на флангах… А у Марио уже закат карьеры, поэтому ныть вообще не вижу повода».

Дензел В.: «А что он, ваш собственный, что ли? Где хочет, там играет!».

Андрей К.: «Это как если бы Промес в «Зенит» перешёл...».

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Кира М.: «Семак всегда ныл, что ему мало игроков. И это без еврокубков! 4 игрока на одну позицию».

Павел Б.: «Давай ты дашь соседу дрель на время, а потом он скажет, плати 300 р., чтоб он его тебе вернул, а иначе он продаст её другому соседу».

Николай С.: «А ты когда идёшь заново работать на место работы, проработав на другой работе некоторое время, тоже будешь платить деньги, чтобы тебя взяли обратно?».

Клим К.: «Если бы он не говорил бы громких слов, тогда такого не было бы».

Лойд Ф.: «Теперь, чтобы потушить такой пожар у всех «армейских»болельщиков и отвлечь от всей этой ситуации, осталось подписать только Артёма Дзюбу».

Юрий Е.: «Зенит» показывает свою доминацию в РПЛ во всём. Смотрите, мы настолько могущественны, что даже одного из преданных игроков забрали из клуба».

Михаил К.: «Приезжающие на заработки сюда футболисты такие же, как гастарбайтеры на стройке. Где больше дадут, туда и пойдут работать. Всё остальное болтовня».

Влад П.: «Хонда по сравнению с этим ангел».

Кирилл О.: «Я думаю, футбольный бумеранг существует, и такие вещи просто так не могут сойти».

Даниил Н.: «Я всё понимаю, бабло и мутные схемы, окей, ладно... Но если бы это сделал условный Натхо, Ерёменко или Набабкин, я бы не удивился. Марио, в отличие от них, клялся, божился, красно синяя кровь и т.д. и т.п.».

Денис К.: «Как бы Федотов не психанул с таким руководством, не хотелось бы такого специалиста терять».

Кирилл М.: «Короткая история о том, как можно за один день перечеркнуть 10 лет работы и растоптать всю свою репутацию в ноль в глазах миллионов, которые тебя обожали».

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Мария Б.: «Значит, он добровольно выбрал деньги! Надо в Казани на Суперкубке закидать его долларами».

Onlygodcan J.: «Пока я его не увижу в футболке «Зенита», я не поверю в это!!!».

Pavel I.: «Ахахах, а где защитники его, что лаяли на меня постоянно, когда я про его русский говорил?».

Алексей С.: «Ерёменко кинул ЦСКА, и где он сейчас, аууу! И этому прилетит, лучше бы молчал, а не болтал о преданности клубу».

Артём Ф.: «То же самое, что Стивен Джеррард под конец карьеры ушёл бы в «МЮ».

Sledge H.: «У нас произошел отрицательный трансфер или обратное пополнение состава:)))».

Даня П.: «Вроде как есть «пакт о ненападении» у ЦСКА и Зенита… странная история».

Сергей С.: «А с чего все решили, что Марио всем должен? Мало сломанных носов и кучи сотрясений? Для него это работа! Он сам выбирает! Или Вы уже на него клеймо раба повесили?».

Женя Б.: «Какие к «Зениту» претензии? Это «Зенит» 2 года назад сказал, что Марио в «Зенит» не перейдёт?».

Сергей Д.: «Что ж ты, Марио, сдал назад?».

Евгений С.: «Просто угораю с ситуации )))) вообще зла не держу на Марио ))) просто всегда и везде решают деньги».

Кирилл Иванцов