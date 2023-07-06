​«Спартак» - «Зенит» - известны дата и время матча

Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала расписание семи стартовых туров следующего сезона. Дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:30 по московскому времени. Это будет игра пятого тура чемпионата.

Ранее, в третьем туре, сразятся ЦСКА и «Локомотив». Дерби Москвы стартует 5 августа в 20:00 по столичному времени. Также выделим поединок между ЦСКА и «Зенитом». Он пройдёт в воскресенье, 3 сентября. Начало – в 17:30 по Москве.

Добавим, что действующим чемпионом России является «Зенит».