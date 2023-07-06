Изидор: «Готов и полностью сфокусирован на сезоне»

Форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор дал комментарий после матча его команды с калининградской «Балтикой».

«У меня было небольшое повреждение, поэтому пропустил предыдущие товарищеские игры. Физически я готов и полностью сфокусирован на предстоящем сезоне», - цитирует Изидора «Матч ТВ».

Напомним, что 6 июля подопечные Михаила Галактионова провели контрольный поединок с новичком РПЛ – калининградской «Балтикой». Победу с минимальным счётом отпраздновал балтийский клуб, единственный гол оформил Дмитрий Барков.

22-летний Изидор выступает за столичную команду на протяжении полутора лет - с зимы 2022 года.