Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Коваленко – футбольный парень, но тот же Зиньковский очень нестабилен» эксклюзив

06 Июля 2023 • 19:39 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил 19-летнего полузащитника «Зенита» Александра Коваленко, пополнившего петербургскую команду в текущее трансферное окно.

- Я видел Коваленко в игре, он футбольный парень, с хорошими качествами. Но надо знать его характер. Тот же Зиньковский очень нестабилен: может один матч провести хорошо, а потом три игры завалить. Наверно, есть объяснение, что у него нет такого здоровья. А может, вопрос в отношении к делу или ещё в чём-то. Надо посмотреть, какую форму наберёт Коваленко, когда проведёт несколько матчей. Тогда можно будет о чём-то судить. То, что у него есть хорошие качества, это однозначно. Теперь ему нужно профессионально работать и прогрессировать. Захаряна вот чуть похвалили за одну игру – и всё, он сдулся.

Раньше ветераны занимались воспитанием молодых, уважаемые люди. А сейчас беда с этим. Тогда выходили на поле и не то чтобы пихали – своим примером показывали, как надо делать. Я это по себе знаю, своими глазами видел. Смотришь на него – а он не ошибается и чудеса творит. Ты бегаешь, работаешь и думаешь, что никогда такого не добьёшься. Подходит к тебе: мол, давай, пробежимся. Он старше на пятнадцать лет и всё равно тебя обгоняет. Это не говоря уже про технические моменты. Люди были из космоса – как Месси, Роналдо, Роналдиньо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России РПЛ Антон Зиньковский Александр Чугунов Александр Коваленко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
20:44 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна прокомментировал возвращение в «Динамо»
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Сарвели назвал основные требования Галактионова
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Урал» разошёлся миром с узбекским «Нефтчи»
20:08 · Россия. Премьер-лига
​Опубликовано точное расписание первого тура РПЛ
20:02 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Зенит» - известны дата и время матча
19:41 · Россия. Премьер-лига
Изидор: «Готов и полностью сфокусирован на сезоне»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Коваленко – футбольный парень, но тот же Зиньковский очень нестабилен» эксклюзив
19:31 · Кубок России
Появилось расписание трёх туров группового этапа Кубка России официально
19:12 · Россия. Премьер-лига
Личка прокомментировал возвращение Бальбуэны в «Динамо»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Сослан Гатагов - о Галактионове: «Круто, что топ-клубы доверяют молодым тренерам»
18:58 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» проиграл «Балтике»
18:44 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, как «Зенит» выиграл у ЦСКА борьбу за Марио Фернандеса
18:42 · Россия. Премьер-лига
Деменко – о Марио Фернандесе: «В России его будут осуждать однозначно»
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал, почему Миранчук пропускает матч «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем