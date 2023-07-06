Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил 19-летнего полузащитника «Зенита» Александра Коваленко, пополнившего петербургскую команду в текущее трансферное окно.

- Я видел Коваленко в игре, он футбольный парень, с хорошими качествами. Но надо знать его характер. Тот же Зиньковский очень нестабилен: может один матч провести хорошо, а потом три игры завалить. Наверно, есть объяснение, что у него нет такого здоровья. А может, вопрос в отношении к делу или ещё в чём-то. Надо посмотреть, какую форму наберёт Коваленко, когда проведёт несколько матчей. Тогда можно будет о чём-то судить. То, что у него есть хорошие качества, это однозначно. Теперь ему нужно профессионально работать и прогрессировать. Захаряна вот чуть похвалили за одну игру – и всё, он сдулся.

Раньше ветераны занимались воспитанием молодых, уважаемые люди. А сейчас беда с этим. Тогда выходили на поле и не то чтобы пихали – своим примером показывали, как надо делать. Я это по себе знаю, своими глазами видел. Смотришь на него – а он не ошибается и чудеса творит. Ты бегаешь, работаешь и думаешь, что никогда такого не добьёшься. Подходит к тебе: мол, давай, пробежимся. Он старше на пятнадцать лет и всё равно тебя обгоняет. Это не говоря уже про технические моменты. Люди были из космоса – как Месси, Роналдо, Роналдиньо.