Личка прокомментировал возвращение Бальбуэны в «Динамо»

Новый главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка прокомментировал возвращение в команду парагвайского игрока обороны Фабиана Бальбуэны. Специалист отметил, что его опыт очень поможет клубу.

«Такой футболист, который был капитаном сборной Парагвая, определенно добавит нам опыта. А ещё в России его отлично помнят – он был одним из лучших защитников РПЛ», - рассказал Личка пресс-службе «бело-голубых».

Напомним, что в минувшем сезоне Бальбуэна выступал в рамках аренды в бразильском «Коринтиансе». Его контракт с динамовцами длится ещё два года - до окончания сезона-2024/25.

​Бальбуэна вернулся в «Динамо»