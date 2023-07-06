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Сослан Гатагов - о Галактионове: «Круто, что топ-клубы доверяют молодым тренерам»

06 Июля 2023 • 19:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Воспитанник столичного «Локомотива», менеджер медийной команды FC «Bus» Сослан Гатагов оценил работу молодого тренера Михаила Галактионова у руля «железнодорожников».

«Мне нравится, как Галактионов выстроил команду, задействовал молодежь. По прогрессии набранных очков его клуб чуть ли не чемпион в России. И это круто, что молодым российским специалистам доверяют тренировать топ‑клубы, так и должно быть», - цитирует «Матч ТВ» Гатагова.

Галактионов, напомним, возглавил «Локо» в ноябре прошлого года, когда команда занимала в РПЛ 14-е место. К концу сезона-2022/23 «железнодорожники» поднялись на восьмое место.

Ранее Динияр Билялетдинов предположил, что «Локомотив» с Галактионовым сможет побороться за медали в новом сезоне РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сослан Гатагов Михаил Галактионов
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