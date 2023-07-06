​«Локомотив» проиграл «Балтике»

В четверг «Локомотив» проводил товарищеский матч против «Балтики». Команда Михаила Галактионова проиграла соперникам из Калининграда с минимальным результатом 0:1. Автором единственного гола стал Дмитрий Барков, который отличился в начале второго тайма.

Позже у «Локомотива» был отличный шанс уравнять количество единиц на табло, однако Даниил Куликов не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля. «Локомотив» будет играть против «Рубина» на своём поле, а «Балтика» - против «Сочи» на выезде.