​Стало известно, как «Зенит» выиграл у ЦСКА борьбу за Марио Фернандеса

В ближайшее время защитник Марио Фернандес должен примерить на себе футболку «Зенита». ЦСКА, за который Фернандес выступал в 2012-2022 годах, хотел вернуть игрока, но не смог. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «армейцы» в ходе переговоров с «Интернасьоналом» смогли снизить сумму выкупа контракта с 366 до 250 тысяч евро. Впрочем, ситуация упёрлась в зарплату игрока и выплаты агенту.

По информации источника, ЦСКА предлагал Фернандесу 1,5 миллиона евро зарплаты за сезон, а «Зенит» - 2,5. Также отмечается, что питерцы заплатили агенту Жорже Машаду 400 тысяч евро, в то время как москвичи были готовы заплатить представителю 32-летнего игрока гораздо меньше.

Агент Марио Фернандеса обвинил ЦСКА в неуважении