​Агент рассказал, почему Миранчук пропускает матч «Локомотива»

В четверг «Локомотив» проводит товарищескую игру против «Балтики» в рамках подготовки к следующему сезону. В заявке московской команды не оказалось полузащитника Антона Миранчука. Комментарий на этот счёт дал агент Вадим Шпинёв, который работает с 27-летним футболистом.

«Антон восстанавливается после лёгкого недомогания. К началу нового сезон он, конечно, будет в строю», - сказал Шпинёв, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Следить за развитием событий на футбольном поле в товарищеской игре «Локомотива» и «Балтики» можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.