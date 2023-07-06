В четверг «Спартак» сообщил о возвращении в расположение клуба полузащитника Кристофера Мартинса. Люксембуржец уже активно набирает форму. Пресс-служба «красно-белых» показала видео, на котором Мартинс в одиночку выполняет беговые упражнения.

Кристофер Мартинс перебрался в «Спартак» в конце января 2022 года. С тех пор полузащитник провёл за «красно-белых» 37 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач на партнёров.

В первом туре следующего чемпионата России «Спартак» будет играть против «Оренбурга». Матч пройдёт между 21 и 23 июля.