Шунин: «У нас на тренировках бывают драки»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о том, что во время тренировок команды иногда случаются разборки между футболистами.

«У нас хорошие отношения в команде, хотя на тренировках и хуже бывают ситуации, когда и драки происходят, и разборки. В целом это нормально в мужском коллективе», - сказал Шунин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Стоит сказать, что весной у Шунина несколько раз возникали конфликты с одноклубниками прямо на поле. Голкипер объяснил это накопившимися эмоциями, а также спорами по поводу действий игроков в определённых эпизодах.

В первом туре чемпионата России «Динамо» будет играть против «Краснодара». Матч пройдёт между 21 и 23 июля.