В «Факеле» рассказали, сколько длились переговоры с Кудряшовым

Кирилл Котов, занимающий пост спортивного директора воронежского «Факела», рассказал, сколько длились переговоры с опытным российским защитником Фёдором Кудряшовым.
«Переговоры с Кудряшовым шли около недели. Все прошло хорошо», - рассказал Котов «РБ Спорт», добавив, что в воронежском клубе ещё планируются усиления.
Напомним, что 36-летний футболист пополнил клуб на текущей неделе, ранее он на протяжении трёх лет выступал в турецком «Антальяспоре».
Ранее российский тренер Александр Тарханов высоко оценил переход Кудряшова в воронежский клуб.
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