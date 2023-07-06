В «Факеле» рассказали, сколько длились переговоры с Кудряшовым

Кирилл Котов, занимающий пост спортивного директора воронежского «Факела», рассказал, сколько длились переговоры с опытным российским защитником Фёдором Кудряшовым.

«Переговоры с Кудряшовым шли около недели. Все прошло хорошо», - рассказал Котов «РБ Спорт», добавив, что в воронежском клубе ещё планируются усиления.

Напомним, что 36-летний футболист пополнил клуб на текущей неделе, ранее он на протяжении трёх лет выступал в турецком «Антальяспоре».

Ранее российский тренер Александр Тарханов высоко оценил переход Кудряшова в воронежский клуб.