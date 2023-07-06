«Динамо» объявило о возвращении в свои ряды защитника Фабиана Бальбуэны. Московский клуб сообщил о том, что 31-летний парагваец прошёл медицинское обследование и сдал тесты. В пятницу Бальбуэна начнёт тренироваться.

«Рады видеть, Генерал», - говорится в сообщении пресс-службы «бело-голубых».

Напомним, что в прошлом году Фабиан Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо» и перебрался в «Коринтианс». Действующее трудовое соглашение парагвайца с московским клубом рассчитано ещё на два года.

Добавим, что недавно главным тренером «Динамо» стал Марцел Личка, который ранее хорошо показывал себя у руля «Оренбурга».