Мануэл Фернандеш назвал лучших игроков, с которыми он выступал в России

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш назвал лучших игроков РПЛ, с которыми он выходил на поле.

«Как товарищей по команде я должен отметить Алексея Миранчука, Фарфана и Вандерсона из «Краснодара». Если говорить о тех, против кого я играл, назову: Халка, Марио Фернандеса и Думбию», — приводит слова Фернандеша Metaratings.

Напомним, Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год, после чего перешёл в «Краснодар». В России португалец провёл в общей сложности 163 матча, забил 37 голов и отдал 30 результативных передач. В настоящий момент 37-летний футболист находится без клуба.