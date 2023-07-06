Шунин: «Зенит» по праву становится чемпионом»

Страж ворот «Динамо» Антон Шунин дал комментарий по поводу гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

Как известно, «Зенит» становился чемпионом в каждом из пяти последних сезонов.

«Зенит» по праву становится чемпионом, правила они никакие не нарушают, доказывают всё на поле. У «Динамо» свои задачи, свой путь», - сказал Шунин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Ближайший официальный матч, первый в сезоне 2023/2024, «Зенит» проведёт в субботу, 15 июля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против ЦСКА в Суперкубке. Битва за трофей пройдёт в Казани.