Воронежский «Факел» представил форму, в которой команда будет играть в сезоне 2023/2024. Представление получилось необычным – игроки сделали фотографии даже на рынке и в автобусе.

«Ходим с вами одними дорогами, живём одними целями. Мы рядом. Вместе с вами мы – часть большого города, большой области. Самого футбольного региона России», - говорится в сообщении пресс-службы «Факела», адресованном болельщикам.

Напомним, что «Факелу» удалось сохранить место в топ-дивизионе России по итогам стыковых матчей. Команда Вадима Евсеева дважды переиграла красноярский «Енисей» - 1:0 на выезде и 2:0 дома.

Матчи первого тура следующего сезона Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля.