Сёмин: «Пиняеву надо начинать оправдывать авансы»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от игры нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева в предстоящем сезоне.

«Как начнётся чемпионат — тогда и поговорим. На него возлагают большие надежды — надо начинать оправдывать авансы», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, Пиняев перешёл в «Локомотив» минувшей зимой из «Крыльев Советов». За «красно-зелёных» 18-летний футболист успел провести 12 матчей и забить два гола.

Свой первый матч в новом сезоне «Локомотив» проведёт 22 июля против казанского «Рубина». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.