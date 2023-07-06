Милсон продолжит карьеру в «Маккаби»

Ангольский нападающий Милсон покинет «Пари НН» и перейдёт в «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом израильский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Отмечается, что «Маккаби» согласовал с футболистом трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. По сведениям портала Transfermarkt, сумма перехода составила 700 тысяч евро.

Напомним, Милсон выступал за «Пари НН» с февраля прошлого года, однако вторую часть минувшего сезона он провёл в турецком «Анкарагюджю» на правах аренды. В общей сложности за команду из Нижнего Новгорода Милсон забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 29 матчах.