В четверг «Локомотив» в рамках подготовки к сезону 2023/2024 проводит товарищеский матч против «Балтики». Команда Михаила Галактионова вышла на футбольное поле в новой форме. Её изготовила компания Joma, однако логотипа на футболках полевых игроков нет. При этом логотип Joma есть на футболке голкипера Гильерме.

Следить за развитием событий в матче между «Локомотивом» и «Балтикой» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Отметим, что команда из Калининграда в следующем сезоне тоже будет выступать в Премьер-лиге. Матчи первого тура пройдут с 21 по 23 июля включительно.