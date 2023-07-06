В ближайшее время «Зенит» должен подписать контракт с Марио Фернандесом, оставившим свой след в истории ЦСКА. Ранее мы сообщали, что при переходе 32-летнего Фернандеса из стана «сине-бело-голубых» уйдёт Алексей Сутормин. Теперь источник сообщил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» о том, что питерскую команду также покинет Арсен Адамов.

Арсен Адамов выступал за «Зенит» с конца января 2022 года. С тех пор защитник провёл за «сине-бело-голубых» 20 матчей, в которых записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Арсена Адамова в 1 миллион евро.