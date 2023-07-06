Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес в скором времени подпишет трёхлетний контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

- Для меня эта ситуация непонятна. Фернандес так много времени провёл в ЦСКА, они вместе добивались хороших результатов. А тут он берёт и переходит практически в стан врага. Конечно, очень интересно, почему так происходит. Я думаю, нам как-нибудь объяснят это. Есть гипотеза, что из-за денег, из-за большего контракта. Подождём, посмотрим и узнаем, что же было причиной. Я думал, что Марио Фернандес и ЦСКА – это навечно.

- Может, причина в том, что Фернандес хочет выигрывать титулы?

- Вряд ли здесь такие вещи играют важную роль. Скорее всего, если перебивается любовь к одному клубу, значит, другой клуб предложил намного больше денег.

- Не рискует ли «Зенит», подписывая контракт на три года с 32-летним футболистов?

- Пару лет Фернандес ещё поиграет. Другое дело, что непонятно, в какой он форме. Мы не знаем всех нюансов, поэтому не можем давать правильную оценку. Может, ЦСКА предлагал Марио контракт по схеме «1+1», а он хотел цельный на два года, как было с некоторыми другими футболистами. Возможно, ЦСКА давал меньше денег, чем «Зенит». Может, дело в подъёмных. Может, «Зенит» выделил больше денег агенту, и тот сказал Фернандесу: «Переходи в «Зенит».