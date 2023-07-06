​Данни оценил возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Всё идёт к тому, что защитник Марио Фернандес станет игроком «Зенита». Комментарий на этот счёт дал бывший капитан питерской команды Мигель Данни.

«Фернандес - хороший игрок, к тому же русский. Он знает чемпионат России. Если у «Зенита» будет возможность привести Марио в команду, это будет потрясающе. Это великий игрок», - сказал Данни, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 2012-2022 годах Марио Фернандес выступал за ЦСКА. Ранее футболист говорил, что не будет играть за другие команды в России.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.

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