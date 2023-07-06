Агент: «Интерес из Европы к Сперцяну есть»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

По словам агента, в Европе имеется интерес к Сперцяну, однако решение по будущему 23-летнего футболиста будет принимать «Краснодар». Барбоза считает, что 15 миллионов евро — адекватная цена за армянского полузащитника.

«Я знаю, что интерес из Европы к нему есть. Вопрос в другом: насколько «Краснодар» заинтересован его продать этим летом. Нужно знать позицию клуба, руководства», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе».

В минувшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.