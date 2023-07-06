​Шунин рассказал, кем хочет быть после завершения карьеры

Страж ворот «Динамо» Антон Шунин сказал несколько слов по поводу своего будущего. По словам 36-летнего футболиста, здоровье позволяет ему отыграть на максимуме ещё как минимум один год.

Также Шунин рассказал о том, чем он хотел бы заняться после завершения карьеры футболиста.

«Тренером у меня точно нет желания становиться, хотя тренером вратарей мог бы быть, но не хочу. А вот получить должность в клубе было бы неплохо - спортивного директора, например», - сказал Шунин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля. «Динамо» будет играть против «Краснодара».