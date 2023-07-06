«Спартак» отказался от подписания игрока «Челси» Зиеша

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш мог перейти в «Спартак».

По информации Metaratings, представители марокканского футболиста предлагали услуги своего клиента московскому клубу и просили для него зарплату в размере 5 миллионов евро за сезон без учёта различных бонусов. Однако такие условия не устроили «Спартак», поэтому «красно-белые» отказались от подписания футболиста. Также руководство «Спартака» смутили проблемы Зиеша с коленом.

Напомним, Зиеш перешёл в «Челси» летом 2020 года из «Аякса». Действующий контракт 30-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне Зиеш провёл за «Челси» 24 матча, отметившись в них тремя результативными передачами.