Нападающий Гильерме Шеттине стал футболистом «Урала». О подписании контракта с 27-летним бразильцем сообщила пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за Шеттине «Урал» заплатил португальской «Браге» 500 тысяч евро. Стоит сказать, что прошлый сезон бразилец провёл в швейцарском клубе «Грассхоппер» на правах аренды. В 21 матче за этот клуб Шеттине записал на свой счёт восемь голов и три результативных паса.

В первом туре следующего чемпионата России «Урал» будет играть против ЦСКА на своём поле. Игра пройдёт между 21 и 23 июля.