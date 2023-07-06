Бышовец: «В «Динамо» мы узнаем цену мастерства Лички»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах Марцела Лички на посту наставника «Динамо».

Бышовец отметил, что переход на работу в «Динамо» — это серьёзный вызов для чешского специалиста, по итогам которого станут понятны возможности экс-главного тренера «Оренбурга».

«Динамо» — клуб другого уровня, ставит перед собой серьёзные задачи, имеет возможность приобретать качественных игроков. Интересно, как на этом фоне сработает Личка, мы узнаем цену его мастерства», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» Лички занял седьмое место в турнирной таблице, опередив девятое «Динамо» на одно очко.