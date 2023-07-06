​В ЦСКА сделали новое заявление по ситуации с Марио Фернандесом

Марио Фернандес в ближайшее время должен подписать контракт с «Зенитом». В прессе появилась информация о том, что питерский клуб начал работать над трансфером 32-летнего игрока только после того, как от возвращения Фернандеса отказался ЦСКА. Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет службу коммуникаций.

«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио. Это враньё. Совершенно понятно, почему делаются подобные вбросы, они бы помогли в объяснении. Но нет, ЦСКА не отказывался», - написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Брейдо также добавил, что сторона футболиста вышла из переговорного процесса, объяснив это подписанием контракта с другим клубом.

За ЦСКА Марио Фернандес играл в 2012-2022 годах.

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