​Клаудиньо может сменить «Зенит» на клуб Роналду

В летнее трансферное окно из «Зенита» может уйти атакующий полузащитник Клаудиньо. Интерес к форварду проявляет не только бразильский «Фламенго», но и два клуба из Саудовской Аравии. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Жуниор Венези.

По данным журналиста, 26-летний Клаудиньо интересен «Аль-Насру» и «Аль-Иттихаду». За первый клуб с начала 2023 года выступает Криштиану Роналду, а во второй совсем недавно перебрался Карим Бензема.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Клаудиньо в 20 миллионов евро. За «Зенит» бразилец играет с августа 2021 года.