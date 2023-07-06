​Гендиректор «Зенита» отреагировал на информацию о Марио Фернандесе

Поговаривают, что в ближайшее время защитник Марио Фернандес, который ранее провёл десять лет в ЦСКА, примерит на себе футболку «Зенита». Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который занимает пост генерального директора питерского клуба.

«Марио в «Зените»? Ждите официальных сообщений», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Марио Фернандес имеет российский паспорт. За плечами 32-летнего защитника 33 матча за национальную сборную России. В этих играх Фернандес отметился пятью результативными ударами.

Как известно, «Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из пяти последних сезонов.