Кирьяков: «Возвращение Бальбуэна — усиление для «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возвращении защитника Фабиана Бальбуэна в московский клуб.

Напомним, минувший сезон парагвайский футболист провёл в бразильском «Коринтиансе» на правах аренды.

«Возвращение Бальбуэна — усиление для «Динамо». В том году было много вопросов по игре в обороне. Прежде всего здесь стоит задача усилить позицию центрального защитника и стабилизировать игру в обороне», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

Также эксперт призвал болельщиков «бело-голубых» не злиться на футболиста за его прошлогодний уход из клуба, так как результат добывается на футбольном поле.

За «Коринтианс» Бальбуэна провёл 24 матча и забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 4 миллиона евро.