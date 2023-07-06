​Стало известно, какие условия «Бешикташ» предлагает Кузяеву

До сих пор непонятно, где будет выступать полузащитник Далер Кузяев. Видеть 30-летнего футболиста в своих рядах хочет «Бешикташ». Как сообщает Fotospor, турецкий клуб предлагает Кузяеву контракт на четыре года с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон. Ещё 1 миллион футболист сможет заработать в качестве бонусов – 300 тысяч из них называются легкодостижимыми.

Кроме того, «Бешикташ» предлагает Кузяеву подписной бонус в размере 2 миллионов евро. Эти средства футболисту могут выплатить в течение срока действия контракта – по 500 тысяч евро в год.

Напомним, что у Далера Кузяева истёк контракт с «Зенитом».