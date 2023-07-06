​«Зенит» начал работать над трансфером Фернандеса после отказа от игрока ЦСКА

Ожидается, что в ближайшее время Марио Фернандес подпишет контракт с «Зенитом». Ранее этот футболист на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» начал работать над трансфером 32-летнего Фернандеса только после того, как от варианта с возвращением игрока в свои ряды отказался ЦСКА.

Ранее агент Марио Фернандеса говорил о том, что клуб отказался платить деньги «Интернасьоналу».

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Зенит» проведёт 15 июля как раз против ЦСКА – команды встретятся в Суперкубке. Скорее всего, Марио Фернандес в той игре на поле не выйдет, отмечает источник.

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