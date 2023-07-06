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​Петржела – о Марио Фернандесе: «Поддался деньгам «Зенита»

06 Июля 2023 • 14:43 Комментировать

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», сказал несколько слов о вероятном переходе Марио Фернандеса в питерский клуб.

Напомним, что ранее Фернандес на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА.

«Марио сдался и поддался деньгам «Зенита». Всё сделали финансы!» - сказал Петржела, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В то же время переход 32-летнего Фернандеса в «Зенит» Петржела не считает предательством ЦСКА.

«Переход Фернандеса - нормальное явление и не предательство, потому что «Зенит» - лучшая команда страны», - отметил Петржела.

Напомним, что Марио Фернандес провёл 33 матча за национальную сборную России.

​Почему Марио Фернандеса обвинили в предательстве ЦСКА

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Властимил Петржела Марио Фернандес
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