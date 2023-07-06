​Агент Вендела отреагировал на информацию о договорённости с «Галатасараем»

В прессе появилась информация о том, что полузащитник Маркус Вендел в обозримом будущем сменит «Зенит» на «Галатасарай». Сообщалось о достижении договорённости по сделке. Комментарий на этот счёт дал агент Тьяго Рибейро, который работает с 25-летним бразильцем.

«Это неправда! Люди какие-то очень творческие», - сказал Рибейро, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Цвета «Зенита» Маркус Вендел защищает с октября 2020 года. С тех пор полузащитник провёл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 голевых пасов. Специалисты из transfermarkt оценивают Вендела в 24 миллиона евро.