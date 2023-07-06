​Почему Марио Фернандеса обвинили в предательстве ЦСКА

Марио Фернандес в ближайшее время должен стать футболистом «Зенита». Ранее защитник на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА. Но Фернандеса обвиняют в предательстве «армейцев» не просто из-за того, что он так много времени провёл в клубе. Дело в том, что футболист не раз публично подчёркивал свою преданность ЦСКА и исключал варианты с выступлениями за другой клуб из России.

«Спартак», «Зенит», «Локомотив» - тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать», - говорил Фернандес в интервью пресс-службе ЦСКА осенью 2020-го.

Футболист тогда много говорил о своём долге перед ЦСКА, а также сообщал, что твёрдо сказал «Нет», когда «Зенит» в своё время зондировал почву по поводу возможного трансфера.

«Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем все прочее, в России для меня есть только один клуб», - рассказывал Марио.

Добавим, что Марио Фернандес провёл 33 матча за национальную сборную России. В них защитник забил пять голов, в том числе гол в ворота Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.