Вратарь «Динамо» Шунин рассказал, в чём Йоканович отличается от Шварца

Вратарь «Динамо» Антон Шунин сравнил между собой бывших наставников «бело-голубых» Сандро Шварца и Славишу Йокановича.

По словам Шунина, Шварц относился к тренировочному процессу гораздо более щепетильно, чем сербский специалист. Однако вратарь призвал не винить в последних неудачах «Динамо» лишь одного Йокановича, так как, по мнению 36-летнего футболиста, игроки также несут ответственность за результат.

«У нас было много собраний, от которых в какой-то момент даже уставали, потому что могло быть по три-четыре теории в день. Йоканович же давал нам только конкретную информацию — чётко и по минимуму», — приводит слова Шунина «Чемпионат».

Напомним, Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под руководством немецкого специалиста «бело-голубые» завоевали бронзовые медали РПЛ, а также сумели дойти до финала Кубка России.