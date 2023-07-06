​Стало известно, когда Фернандес приедет в Санкт-Петербург

Судя по всему, защитник Марио Фернандес продолжит карьеру в «Зените». Футболист, который на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА, в обозримом будущем должен подписать контракт с «сине-бело-голубыми».

Как сообщает «РБ Спорт», 32-летний Фернандес придет в Санкт-Петербург в понедельник, 10 июля. Согласно информации источника, контракт Марио с «Зенитом» будет рассчитан на два года и будет включать в себя опцию продления ещё на сезон.

Ранее появилась информация о том, что Марио Фернандес не сможет сыграть за «Зенит» против ЦСКА в Суперкубке России 15 июля.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах.