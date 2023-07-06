Агент Жорже Машаду, который работает с защитником Марио Фернандеса, дал комментарий сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» по поводу будущего игрока.

Ранее появилась информация о том, что Фернандес вернётся в Россию, но не в ЦСКА, а в «Зенит».

«Я никогда не участвовал в последних переговорах по возвращению Марио в Россию, переводчик ЦСКА звонил игроку напрямую, вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала». Это неуважение к официальному агенту спортсмена. Я несколько раз говорил, что это неправильно. Я не могу говорить о возвращении в ЦСКА, поэтому я решил прекратить переговоры с ЦСКА. Это моё решение, а не Марио. Что касается будущего, мы будем принимать совместное решение вместе с Марио. Добавлю, что ЦСКА отказывался выплачивать «Интернасьоналу» деньги», - сказал Машаду.