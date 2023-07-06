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Масалитин: «Если Фернандес перейдёт в «Зенит» - это будет плевком в команду и лично в Гинера» эксклюзив

06 Июля 2023 • 14:10 Комментировать

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе бывшего защитника «армейцев» Марио Фернандеса в «Зенит».

- Как вы отнеслись к ситуации с Марио Фернандесом, который переходит в «Зенит»?

- Мне кажется, что это вброс агента.

- Почему?

- Чтобы цену набить. В ЦСКА пошли навстречу человеку, который верой и правдой служил клубу – его отпустили бесплатно при действующем контракте, разрешили играть за другой клуб, и он там выступал. Я не знаю, что у него с контрактом с ЦСКА, действует ли он, но если Марио действительно перейдет в «Зенит» - это будет плевком в команду и лично в Гинера. Он все делал для Фернандеса, и так поступить с человеком! И тем более с болельщиками.

- Он ведь обещал, что если вернется, то только в ЦСКА, поэтому его отдали бесплатно. Видите в этом предательство команды?

- Я думаю, что это вброс, чтобы «армейцы» быстрее зашевелились и предпринимали какие-то усилия, чтобы возвратить Марио. А если все-таки это правда, и он уйдет в «Зенит», то надо подавать на Фернандеса в суд, если есть какие-то юридические основания для этого. Надо биться. И если он так поступает, то с ним надо так же обращаться. Надо будет делать все назло.

- Если Марио уйдет в «Зенит», вы поменяете свое отношение к нему?

- Для игрока все сделали, по-человечески с ним поступили. Не стали чинить никаких препятствий. И в ответ идет такой плевок в душу. Это никуда не годится. Это не по-мужски.

- «Зениту» Фернандес нужен?

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- Для конкуренции. Но я считаю, что Караваев посильнее будет, тем более, он моложе. Есть еще Сутормин. Какой смысл покупать Марио? Поэтому мне и кажется, что это очередной вброс от агента. Может, хотят насолить ЦСКА.

- Уровень Фернандеса соответствует «Зениту»?

- Если он у себя не играл, то и здесь будет сидеть на лавке. Он не выиграет конкуренцию.

- Получается, Марио едет в «Зенит» только ради денег?

- Я не верю в эту историю.

- Не будет ли перебора с бразильцами, если Фернандес окажется в «Зените»?

- У него есть российский паспорт. А так, пусть уже руководство думает об этом.

- Допускаете, что ЦСКА все-таки выплатит за него компенсацию, и он вернется?

- Это что за бизнес такой: я отдаю его бесплатно, а потом покупаю за деньги? Зачем за него платить, если через полгода он станет свободным агентом?

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Масалитин Марио Фернандес
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